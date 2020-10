Matrimoni e ricevimenti, De Luca ci ripensa: la nuova ordinanza (Di sabato 3 ottobre 2020) ... all'indirizzo mail: ricevimenti.covid19@regione.campania.it, ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva, al fine di consentirne l'inoltro alle Forze dell'... Leggi su napolitoday (Di sabato 3 ottobre 2020) ... all'indirizzo mail:.covid19@regione.campania.it, ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva, al fine di consentirne l'inoltro alle Forze dell'...

Yogaolic : RT @ONDANEWSweb: Covid, nuova ordinanza per matrimoni e ricevimenti in Campania.Abolito il limite dei 20 ospiti, vietati i balli - https://… - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Matrimoni e ricevimenti, De Luca ci ripensa: la nuova ordinanza - ONDANEWSweb : Covid, nuova ordinanza per matrimoni e ricevimenti in Campania.Abolito il limite dei 20 ospiti, vietati i balli -… - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Matrimoni e ricevimenti, De Luca ci ripensa: la nuova ordinanza - NapoliToday : #Cronaca Matrimoni e ricevimenti, De Luca ci ripensa: la nuova ordinanza -