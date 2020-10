Matrimoni, De Luca firma l’ordinanza: eccome come si svolgeranno (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la riunione di ieri a Palazzo Santa Lucia, la Regione Campania ha emanato l’ordinanza completa (n.76) per le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per il wedding e le cerimonie. Le distanze che dovranno essere assicurate nei locali sono: – 1 Mt – distanziamento tra le persone (schiena – schiena); – 1 Mt – tra i tavoli; – Ai Tavoli non potranno essere sedute più di 6 commensali per tavolo, con eccezione per i soli tavoli cui siedano tutti soggetti conviventi; – Qualora possibile; – E’ fatto divieto di ricevimenti a buffet e di cd “mezzo buffet”; – E’ vietata l’attività del ballo e ogni forma di festeggiamento che determini assembramento; – E’ fatto obbligo di preassegnare i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la riunione di ieri a Palazzo Santa Lucia, la Regione Campania ha emanato l’ordinanza completa (n.76) per le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per il wedding e le cerimonie. Le distanze che dovranno essere assicurate nei locali sono: – 1 Mt – distanziamento tra le persone (schiena – schiena); – 1 Mt – tra i tavoli; – Ai Tavoli non potranno essere sedute più di 6 commensali per tavolo, con eccezione per i soli tavoli cui siedano tutti soggetti conviventi; – Qualora possibile; – E’ fatto divieto di ricevimenti a buffet e di cd “mezzo buffet”; – E’ vietata l’attività del ballo e ogni forma di festeggiamento che determini assembramento; – E’ fatto obbligo di preassegnare i ...

