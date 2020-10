Matano e il bellissimo rapporto con Mara Venier | presto in tv insieme?

Leggi su gossipetv

(Di sabato 3 ottobre 2020) Albertoha parlato del suoconoggi a Tv Talk. L'occasione è arrivata grazie alla domanda di uno degli ospiti in studio, ma ancor prima il conduttore ha fatto un'analisi della sua nuova La Vita in Diretta.è rimasto unico conduttore del programma pomeridiano di Rai Uno e non …