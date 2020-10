Mascherina obbligatoria, coprifuoco e controlli per le strade. Ecco il nuovo Dpcm (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott – Il governo giallofucsia sta preparando la nuova stretta anti-coronavirus dopo aver deciso di prorogare lo stato di emergenza in assenza di una reale emergenza, se si tiene conto dell’attuale numero di contagi e di ricoveri. Ciononostante il premier Giuseppe Conte sta per rifilare agli italiani l’ennesimo Dpcm, con cui impone il ripristino di diverse restrizioni in vigore quando l’epidemia era nel pieno. coprifuoco anti-movida con chiusura dei locali alle 22 Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, nel decreto in uscita lunedì e in arrivo martedì al Parlamento, presentato dal ministro della Salute Roberto Speranza, verrà esteso a tutto il territorio nazionale l’obbligo di Mascherina all’aperto già in vigore in Campania, Sicilia e Lazio. Ma si parla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott – Il governo giallofucsia sta preparando la nuova stretta anti-coronavirus dopo aver deciso di prorogare lo stato di emergenza in assenza di una reale emergenza, se si tiene conto dell’attuale numero di contagi e di ricoveri. Ciononostante il premier Giuseppe Conte sta per rifilare agli italiani l’ennesimo, con cui impone il ripristino di diverse restrizioni in vigore quando l’epidemia era nel pieno.anti-movida con chiusura dei locali alle 22 Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, nel decreto in uscita lunedì e in arrivo martedì al Parlamento, presentato dal ministro della Salute Roberto Speranza, verrà esteso a tutto il territorio nazionale l’obbligo diall’aperto già in vigore in Campania, Sicilia e Lazio. Ma si parla ...

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina obbligatoria Nuovo DPCM, anticipazioni: mascherina obbligatoria all’aperto in tutta Italia Money.it Cala il sipario sul Laterale Film Festival, grande successo per la quarta edizione

Per l’intera durata del Festival è stata prestata massima attenzione al rispetto delle misure anti Covid (obbligo di indossare la mascherina, misurazione della temperatura all’ingresso, presidi per ...

Coronavirus, chiusura anticipata per bar e ristoranti se contagi continuano a salire

Utilizzo obbligatorio delle mascherine e - se l’indice Rt sui contagi dovesse aumentare - chiusure anticipate a macchia di leopardo per pub e ristoranti, solo in quei territori che dovessero ...

