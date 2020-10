Manila Nazzaro difende Antonella Elia: “Le ho raccontato dei segreti” (Di sabato 3 ottobre 2020) Manila Nazzaro difende Antonella Elia dai continui attacchi. La loro amicizia è nata a Temptation Island e continua, sempre più forte. Un legame speciale quello nato tra Manila Nazzaro e Antonella Elia. La fidanzata di Lorenzo Amoruso continua ad intervenire in difesa della nuova opinionista del Grande Fratello Vip, che riceve moltissime critiche e molti … L'articolo Manila Nazzaro difende Antonella Elia: “Le ho raccontato dei segreti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020)dai continui attacchi. La loro amicizia è nata a Temptation Island e continua, sempre più forte. Un legame speciale quello nato tra. La fidanzata di Lorenzo Amoruso continua ad intervenire in difesa della nuova opinionista del Grande Fratello Vip, che riceve moltissime critiche e molti … L'articolo: “Le hodei segreti” proviene da www.meteoweek.com.

Un legame speciale quello nato tra Manila Nazzaro e Antonella Elia. La fidanzata di Lorenzo Amoruso continua ad intervenire in difesa della nuova opinionista del Grande Fratello Vip, che riceve ...

Antonella Elia provoca Stefania Orlando e tira in ballo Barbara d’Urso

Antonella Elia ha provocato Stefania Orlando al Grande Fratello Vip per poi tirare in ballo un retroscena con Barbara d'Urso.

