Manchester United, trattativa in corso per Cavani: la situazione (Di sabato 3 ottobre 2020) Edinson Cavani può diventare un nuovo giocatore del Manchester United. La trattativa si sta sviluppando in queste ore. Il Manchester United è in trattativa con gli agenti di Edinson Cavani per mettere sotto contratto l'attaccante uruguaiano. Cavani, come riferito da Fabrizio Romano, è stato proposto ai Red Devils qualche giorno fa e la dirigenza del club inglese non ha escluso a priori l'ipotesi di ingaggiarlo. Ad ogni modo lo United non intende effettuare spese folli per coprire l'ingaggio del giocatore e le spese di commissione dei giocatori. Nuovi aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime ore.

