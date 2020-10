Maltempo, vigili fuoco salvano italiani in Francia: 8 persone hanno raggiunto a piedi Italia (Di sabato 3 ottobre 2020) L’elicottero ‘Drago 55’ dei vigili del fuoco ha tratto in salvo otto Italiani, tra cui due nipoti con la nonna, che erano rimasti bloccati dal Maltempo a Vievola, una frazione di Tenda in valle Roya (Francia). Lo rende noto all’ANSA il Comando dei vigili del fuoco di Cuneo, secondo cui altre otto persone sono riuscite a raggiungere l’Italia transitando a piedi per la Galleria del Tenda. Tre di questi ultimi erano considerati dispersi, mentre degli altri cinque fino ad ora non si avevano notizie.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) L’elicottero ‘Drago 55’ deidelha tratto in salvo otto, tra cui due nipoti con la nonna, che erano rimasti bloccati dala Vievola, una frazione di Tenda in valle Roya (). Lo rende noto all’ANSA il Comando deideldi Cuneo, secondo cui altre ottosono riuscite a raggiungere l’transitando aper la Galleria del Tenda. Tre di questi ultimi erano considerati dispersi, mentre degli altri cinque fino ad ora non si avevano notizie.L'articolo Meteo Web.

