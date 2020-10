Maltempo Valle d’Aosta, domani evacuazione dei turisti: il punto della situazione (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Sistema di Protezione Civile della Regione Autonoma Valle d’Aosta comunica l’aggiornamento relativo alle conseguenze dell’ondata di Maltempo che ha interessato la Valle d’Aosta: e’ stata riaperta la SS 26 chiusa in mattinata al chilometro 56+600 – Comune di Bard – a causa della caduta di alberi; sono state riaperte la SR 47 di Cogne, la SR 30 di Ollomont, la SR 36 di Saint-Barthelemy; al momento risultano ancora chiuse la SR 44 a Gaby, per il crollo del ponte sulla regionale e esondazione del torrente Niel, la SR 2 di Hône per Champorcher, a causa di caduta massi e acqua sulla carreggiata – e’ comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso; a livello di strade comunali risulta ancora interrotto il collegamento con le frazioni ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Sistema di Protezione CivileRegione Autonomad’Aosta comunica l’aggiornamento relativo alle conseguenze dell’ondata diche ha interessato lad’Aosta: e’ stata riaperta la SS 26 chiusa in mattinata al chilometro 56+600 – Comune di Bard – a causacaduta di alberi; sono state riaperte la SR 47 di Cogne, la SR 30 di Ollomont, la SR 36 di Saint-Barthelemy; al momento risultano ancora chiuse la SR 44 a Gaby, per il crollo del ponte sulla regionale e esondazione del torrente Niel, la SR 2 di Hône per Champorcher, a causa di caduta massi e acqua sulla carreggiata – e’ comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso; a livello di strade comunali risulta ancora interrotto il collegamento con le frazioni ...

GiuseppeConteIT : Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita in Valle D’A… - poliziadistato : Ci uniamo al grande dolore per la perdita di Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario, deceduto durante un'o… - AzzolinaLucia : Esprimo il mio cordoglio per la morte del Vigile del fuoco Rinaldo Challancin, in Valle D’Aosta. Il Governo segue c… - forestale82 : RT @AzzolinaLucia: Esprimo il mio cordoglio per la morte del Vigile del fuoco Rinaldo Challancin, in Valle D’Aosta. Il Governo segue con at… - angeliquepoison : RT @SkyTG24: È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e Veneto. Ma t… -