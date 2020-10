Maltempo, un disperso al confine tra Francia e Italia (Di sabato 3 ottobre 2020) Cuneo, 3 ott. (Adnkronos) - C'è un disperso a causa del Maltempo nella zona di confine tra Italia e Francia. A quanto si apprende si tratta del fratello di un margaro che è riuscito invece a mettersi in salvo aggrappandosi ad un albero ed è stato recuperato nel tunnel del Colle di Tenda, tra la Val Roya e il Cuneese. Entrambi i fratelli, Italiani, erano stati travolti dalla piena di un fiume sul versante francese. Al momento sono in corso le ricerche. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Cuneo, 3 ott. (Adnkronos) - C'è una causa delnella zona ditra. A quanto si apprende si tratta del fratello di un margaro che è riuscito invece a mettersi in salvo aggrappandosi ad un albero ed è stato recuperato nel tunnel del Colle di Tenda, tra la Val Roya e il Cuneese. Entrambi i fratelli,ni, erano stati travolti dalla piena di un fiume sul versante francese. Al momento sono in corso le ricerche.

RaiNews : Sono in corso le ricerche, anche con l'ausilio dei pompieri francesi - Ultron65 : RT @RaiNews: Sono in corso le ricerche, anche con l'ausilio dei pompieri francesi - TV7Benevento : Maltempo, un disperso al confine tra Francia e Italia... - AlessandroAima1 : RT @RaiNews: Sono in corso le ricerche, anche con l'ausilio dei pompieri francesi - Mafara72 : RT @RaiNews: Sono in corso le ricerche, anche con l'ausilio dei pompieri francesi -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo disperso Maltempo: un disperso tra Italia e Francia, lo riferiscono i vigili del fuoco di Cuneo Rai News Maltempo, un disperso al confine tra Francia e Italia

Cuneo, 3 ott. (Adnkronos) - C'è un disperso a causa del maltempo nella zona di confine tra Italia e Francia. A quanto si apprende si tratta del fratello di un margaro che è riuscito invece a mettersi ...

PIOGGE ALLUVIONALI sul sud-est della Francia. Oltre 400 mm di pioggia

Il maltempo eccezionale non è questione solo dell’estremo ... L’allerta massima era scattata alle 12 di venerdì e per protrarsi fino a questa notte. Ci sarebbero 12 persone disperse per cui si teme il ...

Cuneo, 3 ott. (Adnkronos) - C'è un disperso a causa del maltempo nella zona di confine tra Italia e Francia. A quanto si apprende si tratta del fratello di un margaro che è riuscito invece a mettersi ...Il maltempo eccezionale non è questione solo dell’estremo ... L’allerta massima era scattata alle 12 di venerdì e per protrarsi fino a questa notte. Ci sarebbero 12 persone disperse per cui si teme il ...