Maltempo, tregua fino a domenica Ma domani sera ritornano i temporali (Di sabato 3 ottobre 2020) La Regione Lombardia ha diramato un allerta arancione per la serata di sabato sera e per la mattinata di domenica 4 ottobre. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 3 ottobre 2020) La Regione Lombardia ha diramato un allerta arancione per lata di sabatoe per la mattinata di4 ottobre.

Dopo l’ondata di maltempo della notte scorsa (venerdì 2 ottobre ... miglioreranno grazie alla migrazione verso oriente della profonda saccatura atlantica. La tregua durerà almeno fino a domenica ...

Ventimiglia, alluvione e fango sulla città

Alluvione a Ventimiglia. La scorsa notte Ventimiglia è stata colpita da una forte alluvione che ha devastato la zona ovest. I danni alle varie attività commerciali sparse per il ...

