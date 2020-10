Maltempo, situazione critica in Piemonte: i dispersi salgono a 22, firmato lo stato di emergenza [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono al momento 22 i dispersi in Piemonte a causa della forte ondata di Maltempo che ha colpito la regione: lo ha confermato il Governatore Alberto Cirio intervistato da Sky Tg24: “Noi abbiamo registrato purtroppo una vittima nel vercellese, un ragazzo di 36 anni e abbiamo, secondo i dati ufficiali della prefettura, 22 dispersi, specialmente concentrati tra le province di Cuneo, Vercelli e Biella“. “Questi sono i dati al momento ma sono dati evidentemente in forte evoluzione“. “Ho firmato lo stato d’emergenza per il Piemonte insieme al presidente della Liguria, Giovanni Toti“. Il 36enne è stato ritrovato, privo di vita, a Borgosesia in frazione Bettole: il corpo era ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono al momento 22 iina causa della forte ondata diche ha colpito la regione: lo ha confermato il Governatore Alberto Cirio intervida Sky Tg24: “Noi abbiamo registrato purtroppo una vittima nel vercellese, un ragazzo di 36 anni e abbiamo, secondo i dati ufficiali della prefettura, 22, specialmente concentrati tra le province di Cuneo, Vercelli e Biella“. “Questi sono i dati al momento ma sono dati evidentemente in forte evoluzione“. “Holod’per ilinsieme al presidente della Liguria, Giovanni Toti“. Il 36enne èritrovato, privo di vita, a Borgosesia in frazione Bettole: il corpo era ...

LaStampa : Resta critica la situazione in Piemonte a causa delle piogge record delle ultime ore. - fattoquotidiano : Maltempo, il sindaco di Limone Piemonte: “Situazione catastrofica”. Quello di Ormea (Cuneo): “Isolati, nessun socco… - ProvinciaTrento : ????In queste ore il #maltempo ha colpito il #Trentino, fra le criticità maggiori quella del fiume #Sarca. Ecco nel… - tati_vis : RT @beabri: La situazione in #Piemonte è orribile: un morto, 16 dispersi, le piene dei fiumi che portano via tutto, anche le bare dei cimit… - Iw1prt_Alberto : RT @PiemonteInforma: Il presidente della #Repubblica ha telefonato al presidente della @regionepiemonte per testimoniare la sua vicinanza a… -