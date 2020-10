Maltempo: sale il livello del Lago di Como, ha raggiunto la strada (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua a salire il livello del Lago di Como: chiusa in città una corsia della strada sul lungoLago. Sono state montate le paratie in vista di un ulteriore innalzamento con il probabile allagamento di piazza Cavour. Deviati gli autobus.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua a salire ildeldi: chiusa in città una corsia dellasul lungo. Sono state montate le paratie in vista di un ulteriore innalzamento con il probabile allagamento di piazza Cavour. Deviati gli autobus.L'articolo Meteo Web.

TgrPiemonte : +++ Maltempo in Piemonte. Il numero ufficiale dei dispersi sale a 17, 16 nel Cuneese e uno nel Vercellese. Verifich… - periodicodaily : Meteo – Crolla ponte sul Sesia per maltempo #meteo #sesia - TgrRai : RT @TgrPiemonte: +++ Maltempo in Piemonte. Il numero ufficiale dei dispersi sale a 17, 16 nel Cuneese e uno nel Vercellese. Verifiche in co… - casarinale58 : RT @TgrPiemonte: +++ Maltempo in Piemonte. Il numero ufficiale dei dispersi sale a 17, 16 nel Cuneese e uno nel Vercellese. Verifiche in co… - ilmetropolitan : #Maltempo. #Coldiretti: il #Po sale 3 metri in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo sale CRONACA METEO: MALTEMPO DISASTROSO AL NORD. NUBIFRAGI, FRANE, ESONDAZIONI. VITTIME E DISPERSI. 3bmeteo Maltempo. Crolla ponte appena riaperto sul Sesia. 'Catastrofe a Limone'

Si aggrava in Piemonte il bilancio dei dispersi a causa della violenta ondata di maltempo delle scorse ore. Secondo la Regione, le persone di cui al momento non c'è traccia sono salite da 11 a 16, ...

Il maltempo mette in ginocchio il Nord Ovest dell’Italia: in Piemonte crolla ponte appena riaperto – VIDEO

Si aggrava in Piemonte il bilancio dei dispersi a causa della violenta ondata di maltempo delle scorse ore. Secondo la Regione, le persone di cui al momento non c’è traccia sono salite da 11 a 16, ...

Si aggrava in Piemonte il bilancio dei dispersi a causa della violenta ondata di maltempo delle scorse ore. Secondo la Regione, le persone di cui al momento non c'è traccia sono salite da 11 a 16, ...Si aggrava in Piemonte il bilancio dei dispersi a causa della violenta ondata di maltempo delle scorse ore. Secondo la Regione, le persone di cui al momento non c’è traccia sono salite da 11 a 16, ...