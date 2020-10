Maltempo, raffiche di vento a 100 km orari e frana in Bergamasca (Di sabato 3 ottobre 2020) Bergamo, 3 ottobre 2020 - raffiche di oltre cento chilometri orari si sono registrate sopra i duemila metri di quota nella Bergamasca, dove la notte scorsa la temperatura è scesa ai 6 gradi. Il vento ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) Bergamo, 3 ottobre 2020 -di oltre cento chilometrisi sono registrate sopra i duemila metri di quota nella, dove la notte scorsa la temperatura è scesa ai 6 gradi. Il...

Caduti oltre cento millimetri di pioggia sulle Orobie bergamasche. Chiusa la strada provinciale 24 in località Foppacalda ...

Il Nord Italia flagellato dal maltempo, è stato di allerta: già 800 interventi

AGI - L'ondata di maltempo che sta colpendo il nord Italia sta tenendo con il fiato sospeso anche la zona di confine con la Francia. Tra le regioni più battute dalle incessanti piogge la Liguria e il ...

