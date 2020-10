Maltempo Piemonte, il Sesia sfonda gli argini: Vercelli sommersa, 80 sfollati [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) Oltre alla ValSesia, danni ingenti e allagamenti si registrano anche nella zona pianeggiante della provincia di Vercelli. Il fiume Sesia ha rotto gli argini nei pressi di Caresana, al confine con la provincia di Pavia, inondando i campi. Situazione critica anche a Borgo Vercelli, dove il fiume principale del territorio ha rotto gli argini nei pressi della cascina Castelmerlino arrivando fino al centro abitato (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). A seguito della riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, la prefettura di Vercelli comunica che e’ stato necessario il temporaneo allontanamento dalla propria abitazione di circa 80 persone tra Vercelli, Borgo Vercelli, BorgoSesia e Motta ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Oltre alla Val, danni ingenti e allagamenti si registrano anche nella zona pianeggiante della provincia di. Il fiumeha rotto glinei pressi di Caresana, al confine con la provincia di Pavia, inondando i campi. Situazione critica anche a Borgo, dove il fiume principale del territorio ha rotto glinei pressi della cascina Castelmerlino arrivando fino al centro abitato (vedidella gallery scorrevole in alto). A seguito della riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, la prefettura dicomunica che e’ stato necessario il temporaneo allontanamento dalla propria abitazione di circa 80 persone tra, Borgo, Borgoe Motta ...

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - emergenzavvf : #Maltempo, 45 interventi svolti in provincia di #Cuneo, maggiori criticità nei comuni Limone Piemonte, Ormea e Gare… - emergenzavvf : ?? #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco a #Vercelli per allagamenti dovuti… - Kmetro0_eu : Italia, Maltempo, 11 dispersi in Piemonte. Morto vigile fuoco - Claudia86041300 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, undici dispersi: il Piemonte chiede lo stato d'emergenza #maltempo -