Maltempo Piemonte, AIPo: “Piena del Po in transito nell’Alessandrino, colmo stanotte nel tratto lombardo ed emiliano” [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) Sta transitando all’idrometro di Ponte Valenza (Alessandria) il colmo di piena del Po, con livelli superiori alla soglia 3 di criticita’ (elevata, colore rosso), senza pero’ raggiungere valori prossimi alle sommita’ arginali. Lo comunica l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), secondo cui il colmo si propaghera’ tra stanotte e domani nelle prime sezioni del tratto lombardo ed emiliano generalmente con livelli di criticita’ 2 (moderata, colore arancione). AIPo informa che il suo personale “e’ attivato per il monitoraggio della piena e delle opere idrauliche di propria competenza, sia nella sede centrale dell’Agenzia che col personale degli uffici sul territorio, in stretto coordinamento con tutti ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Sta transitando all’idrometro di Ponte Valenza (Alessandria) ildi piena del Po, con livelli superiori alla soglia 3 di criticita’ (elevata, colore rosso), senza pero’ raggiungere valori prossimi alle sommita’ arginali. Lo comunica l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (), secondo cui ilsi propaghera’ trae domani nelle prime sezioni deled emiliano generalmente con livelli di criticita’ 2 (moderata, colore arancione).informa che il suo personale “e’ attivato per il monitoraggio della piena e delle opere idrauliche di propria competenza, sia nella sede centrale dell’Agenzia che col personale degli uffici sul territorio, in stretto coordinamento con tutti ...

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - emergenzavvf : ?? #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco a #Vercelli per allagamenti dovuti… - emergenzavvf : #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni dei nostri Draghi di Torino e Bologna nel cuneese per il salvataggio… - divisenews : #MALTEMPO IN #PIEMONTE, CHIESTO LO STATO D'EMERGENZA - MFerraglioni : RT @MFerraglioni: #maltempo a #Limone #Piemonte esondazione del torrente #Vermenagna -