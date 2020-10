Maltempo: per esondazione cascine e risaie sommerse nel Pavese (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Ore di preoccupazione in provincia di Pavia per l'ingrossamento del fiume Sesia, al confine tra Lombardia e Piemonte, e l'allagamento di alcune risaie. Da un monitoraggio di Coldiretti Pavia risultano allagate le campagne tra Palestro e Langosco nel Pavese e si segnalano danni alle risaie. Il riso ancora da raccogliere è stato sommerso dall'acqua. Alcune cascine al momento risultano isolate e sono chiuse le strade provinciali in area golenale. Il fiume Sesia, sopra di due metri la soglia di pericolo rosso, è uscito dagli argini e ha allagato i campi di questa zona dove si coltiva principalmente riso. Al momento non sembrano esserci sfollati, ma la situazione è ancora in evoluzione. "In questo inizio di autunno 2020 – sottolinea la Coldiretti – le tempeste ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Ore di preoccupazione in provincia di Pavia per l'ingrossamento del fiume Sesia, al confine tra Lombardia e Piemonte, e l'allagamento di alcune. Da un monitoraggio di Coldiretti Pavia risultano allagate le campagne tra Palestro e Langosco nele si segnalano danni alle. Il riso ancora da raccogliere è stato sommerso dall'acqua. Alcuneal momento risultano isolate e sono chiuse le strade provinciali in area golenale. Il fiume Sesia, sopra di due metri la soglia di pericolo rosso, è uscito dagli argini e ha allagato i campi di questa zona dove si coltiva principalmente riso. Al momento non sembrano esserci sfollati, ma la situazione è ancora in evoluzione. "In questo inizio di autunno 2020 – sottolinea la Coldiretti – le tempeste ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo per Maltempo a Milano, per Seveso e Lambro attesa ondata di piena nella notte. Allerta pioggia e vento La Repubblica Maltempo, Anas: chiusi alcuni tratti stradali in liguria tra le province di Imperia e Genova

Prosegue il lavoro di uomini e mezzi Anas che per tutta la notte hanno fronteggiato dalla serata di ieri i disagi del maltempo lungo la rete stradale del Nord Italia. A causa di pioggia e forte vento, ...

Maltempo, morto vigile del fuoco: 2 dispersi in Piemonte. Esonda la Roya a Ventimiglia

Resta altissima l'allerta per l'ondata di maltempo che sta funestando il Nord Italia dalla giornata di venerdì 2 ottobre. Nella notte, un vigile del fuoco volontario di Arnad (Valle d'Aosta) è morto ...

