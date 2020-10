Maltempo, paura nella notte a Rasura per una frana vicino alle case: 3 evacuati (Di sabato 3 ottobre 2020) Rasura, donna trovata senza vita vicino alla strada 14 settembre 2020 Morbegnese trovato senza vita su una panchina nei boschi della Valgerola 16 settembre 2020 Leggi su sondriotoday (Di sabato 3 ottobre 2020), donna trovata senza vitaalla strada 14 settembre 2020 Morbegnese trovato senza vita su una panchina nei boschi della Valgerola 16 settembre 2020

SkyTG24 : Maltempo In piemonte, notte di paura: situazione critica - Agenzia_Ansa : Il #maltempo flagella l'Italia, pioggia, vento e neve. Acqua alta a Venezia, paura a Sarno. Due feriti per una vala… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Maltempo: Un disperso nel Vercellese. Mose per prima volta contro acqua alta Su regionale valle… - danielepasotti3 : RT @zazoomblog: Maltempo fa paura in Piemonte situazione critica - #Maltempo #paura #Piemonte #situazione - myo75ho : RT @CorriereTorino: Paura e danni in tutto il Piemonte. Crolla strada nel Vercellese. Vco senza elettricità -