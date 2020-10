Maltempo nel nordovest d’Italia, verso un bilancio disastroso Vittime, decine di dispersi, danni enormi per esondazioni e nubifragi. Un ponte inaugurato a mezzogiorno è crollato nel primo pomeriggio (Di sabato 3 ottobre 2020) Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta (dove è morto un vigile del fuoco) Liguria e la parte occidentale dell’Emilia-Romagna. È una situazione disastrosa quella causata da nubifragi ed esondazioni da ieri. Si stimano 28 dispersi oltre a due morti, i danni sono enormi per le esondazioni di corsi d’acqua. Nel novarese un ponte inaugurato a mezzogiorno è stato spazzato via dall’acqua un paio di ore dopo. ponte crollato anche nel piacentino, strada Piacenza-Genova interrotta. Il presidente della Repubblica ha telefonato al presidente della Regione Piemonte per esprimere la vicinanza del Paese ad una parte del territorio devastata, in particolare fra le province di ... Leggi su noinotizie (Di sabato 3 ottobre 2020) Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta (dove è morto un vigile del fuoco) Liguria e la parte occidentale dell’Emilia-Romagna. È una situazione disastrosa quella causata daedda ieri. Si stimano 28oltre a due morti, isonoper ledi corsi d’acqua. Nel novarese unè stato spazzato via dall’acqua un paio di ore dopo.anche nel piacentino, strada Piacenza-Genova interrotta. Il presidente della Repubblica ha telefonato al presidente della Regione Piemonte per esprimere la vicinanza del Paese ad una parte del territorio devastata, in particolare fra le province di ...

