Maltempo Lombardia: allerta per i fiumi in piena nel Pavese, in Valtellina si forma un “lago” e arrivano i cigni (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua l’allerta per i fiumi in tutto il Pavese dove al Ponte della Becca il Po si e’ alzato di 3 metri nelle ultime 24 ore a causa dei nubifragi che hanno investito il nord fra il Piemonte e la Lombardia. Il Ticino nella zona di Bereguardo e’ cresciuto di 138 centimetri in 24 ore, passando dai -46 di ieri a mezzogiorno ai 91.7 di oggi alle 12. Stesso allarme sulle sponde del Lago Maggiore passato dai 36 centimetri del 1 ottobre ai 164 di oggi con un afflusso al Ticino di 4106.3 metri cubi al secondo. Il Ticino tiene sotto scacco anche il Borgo di Pavia lungo via Milazzo. Le fortissime piogge delle ultime ore hanno provocato in Valtellina un vasto allagamento dei prati circostanti la localita’ Pozzo di Riva, dove esisteva un piccolo pozzo d’acqua in Valchiavenna, ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua l’per iin tutto ildove al Ponte della Becca il Po si e’ alzato di 3 metri nelle ultime 24 ore a causa dei nubifragi che hanno investito il nord fra il Piemonte e la. Il Ticino nella zona di Bereguardo e’ cresciuto di 138 centimetri in 24 ore, passando dai -46 di ieri a mezzogiorno ai 91.7 di oggi alle 12. Stesso allarme sulle sponde del Lago Maggiore passato dai 36 centimetri del 1 ottobre ai 164 di oggi con un afflusso al Ticino di 4106.3 metri cubi al secondo. Il Ticino tiene sotto scacco anche il Borgo di Pavia lungo via Milazzo. Le fortissime piogge delle ultime ore hanno provocato inun vasto allagamento dei prati circostanti la localita’ Pozzo di Riva, dove esisteva un piccolo pozzo d’acqua in Valchiavenna, ...

SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - emergenzavvf : ?? #Maltempo #Lombardia, squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro in tutto il territorio della provincia di #Varese per… - DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - MediasetTgcom24 : Maltempo, disperso un cacciatore nel Pavese #Maltempo - simcopter : RT @Mayflower014: #Maltempo Nord Ovest in ginocchio, due vittime. In salvo gli escursionisti tedeschi. Il Po si è alzato di quasi 3 metri n… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Lombardia Maltempo in Lombardia, strade chiuse e frazioni isolate. Frana lambisce casa: 3 evacuati IL GIORNO Prosegue anche per domenica 4 ottobre l'allerta maltempo

La vasta area depressionaria presente al centro della Francia contribuirà anche per domenica a creare la possibilità di 'condizioni meteorologiche avverse' sull'Italia, in particolare sulle regioni ce ...

Meteo – Alluvione in atto tra Piemonte e Liguria. Ci sono morti e dispersi: e non e finita

La forte ondata di maltempo continua senza sosta ad interessare le regioni settentrionali. La situazione è critica in diverse regioni di nord-ovest dove le intense piogge hanno provocato numerose allu ...

