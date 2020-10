Maltempo Liguria, Toti: “Solo un paese isolato nel Ponente”, circa 10.000 utenze senza elettricità (Di sabato 3 ottobre 2020) Al momento c’e’ un solo Comune della provincia di Imperia che e’ totalmente isolato, si tratta di Triora, in alta Valle Argentina, una delle zone piu’ colpite dall’ondata di Maltempo, assieme alla valle Arroscia e a Ventimiglia. Lo ha comunicato il governatore Toti, che prima di giungere nella citta’ di confine per un vertice col sindaco Gaetano Scullino, si e’ recato in valle Argentina, assieme agli assessori regionali Marco Scajola e Giacomo Giampedrone, per visitare Badalucco e le altre zone devastate dal Maltempo. “Purtroppo, ancora una volta i nostri meteorologi avevano ragione – ha detto Toti – non abbiamo feriti e morti e questo e’ gia’ un segnale positivo ed e’ anche un segnale di un sistema che credo sia ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Al momento c’e’ un solo Comune della provincia di Imperia che e’ totalmente, si tratta di Triora, in alta Valle Argentina, una delle zone piu’ colpite dall’ondata di, assieme alla valle Arroscia e a Ventimiglia. Lo ha comunicato il governatore, che prima di giungere nella citta’ di confine per un vertice col sindaco Gaetano Scullino, si e’ recato in valle Argentina, assieme agli assessori regionali Marco Scajola e Giacomo Giampedrone, per visitare Badalucco e le altre zone devastate dal. “Purtroppo, ancora una volta i nostri meteorologi avevano ragione – ha detto– non abbiamo feriti e morti e questo e’ gia’ un segnale positivo ed e’ anche un segnale di un sistema che credo sia ...

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - DPCgov : #Maltempo #3ottobre ore 13 Operativo il sistema di #protezionecivile per dare soccorso e assistenza. Piemonte,Ligur… - GruppoFICamera : RT @msgelmini: Le immagini del nord-ovest del Paese, investito da una paurosa ondata di #maltempo e le notizie di vittime e dispersi, ci r… - Rada00563645 : RT @matteosalvinimi: Immagini impressionanti e drammatiche. Alluvioni e frane per il maltempo, con morti e dispersi: gravissimi danni nel N… -