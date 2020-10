Maltempo Liguria e Piemonte: Toti e Cirio firmano la richiesta dello stato d’emergenza (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ stata firmata oggi pomeriggio dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, congiuntamente con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio la richiesta dello stato di emergenza indirizzata al presidente del Consiglio dei Ministri, Conte e al capo del dipartimento nazionale di Protezione civile Borrelli, a seguito del Maltempo che si e’ abbattuto sui due territori ieri e oggi. Durante la fase di allerta rossa si sono determinate esondazioni di torrenti, frane, un generale dissesto idro-geologico, mareggiate di elevata intensita’ con onde alte fino a 5 metri oltre a piogge con punte di 630 millimetri in 24 ore. La firma avviene dopo i sopralluoghi compiuti questo pomeriggio dal presidente Toti ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ stata firmata oggi pomeriggio dal presidente di Regione, Giovanni, congiuntamente con il presidente della Regione, Albertoladi emergenza indirizzata al presidente del Consiglio dei Ministri, Conte e al capo del dipartimento nazionale di Protezione civile Borrelli, a seguito delche si e’ abbattuto sui due territori ieri e oggi. Durante la fase di allerta rossa si sono determinate esondazioni di torrenti, frane, un generale dissesto idro-geologico, mareggiate di elevata intensita’ con onde alte fino a 5 metri oltre a piogge con punte di 630 millimetri in 24 ore. La firma avviene dopo i sopralluoghi compiuti questo pomeriggio dal presidente...

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - DPCgov : #Maltempo #3ottobre ore 13 Operativo il sistema di #protezionecivile per dare soccorso e assistenza. Piemonte,Ligur… - clabellocchi : RT @matteosalvinimi: Immagini impressionanti e drammatiche. Alluvioni e frane per il maltempo, con morti e dispersi: gravissimi danni nel N… - zazoomblog : Maltempo disastro in Piemonte: un morto. Ritrovati 21 dei 22 dispersi. Danni e disagi in Liguria. I governatori Cir… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Liguria Maltempo: Liguria, diversi sfollati, 20mila senza corrente Agenzia ANSA Maltempo: Cirio firma stato emergenza Piemonte insieme a Liguria

Torino, 03 ott 17:39 - (Agenzia Nova) - Il governatore della Regione Piemonte ha firmato lo stato di emergenza dopo la situazione estremamente critica che si è venuta a creare nella notte in molte ...

Maltempo: Toti ha chiesto lo “stato di calamità”

E’ stata firmata oggi pomeriggio dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti ... al capo del dipartimento nazionale di Protezione civile Borrelli, a seguito del maltempo che si è abbattuto sui ...

Torino, 03 ott 17:39 - (Agenzia Nova) - Il governatore della Regione Piemonte ha firmato lo stato di emergenza dopo la situazione estremamente critica che si è venuta a creare nella notte in molte ...E’ stata firmata oggi pomeriggio dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti ... al capo del dipartimento nazionale di Protezione civile Borrelli, a seguito del maltempo che si è abbattuto sui ...