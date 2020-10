Maltempo Liguria, albero cade su casa: famiglia evacuata a Moconesi (Di sabato 3 ottobre 2020) A Moconesi, nell’entroterra di Chiavari, un albero è caduto su una casa e una famiglia di tre persone è stata evacuata. Sul posto, in via Dragonara, i vigili del fuoco di Chiavari ed il personale del comune che verificati i danni alla mansarda al momento non abitata ed all’appartamento sottostante hanno deciso a scopo precauzionale di allontanare i tre abitanti. Domani, tempo permettendo, una apposita squadra di boscaioli provvedera’ a tagliare e rimuovere il grande albero crollato sotto il forte vento della notte scorsa.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) A, nell’entroterra di Chiavari, unè caduto su unae unadi tre persone è stata. Sul posto, in via Dragonara, i vigili del fuoco di Chiavari ed il personale del comune che verificati i danni alla mansarda al momento non abitata ed all’appartamento sottostante hanno deciso a scopo precauzionale di allontanare i tre abitanti. Domani, tempo permettendo, una apposita squadra di boscaioli provvedera’ a tagliare e rimuovere il grandecrollato sotto il forte vento della notte scorsa.L'articolo Meteo Web.

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - DPCgov : #Maltempo #3ottobre ore 13 Operativo il sistema di #protezionecivile per dare soccorso e assistenza. Piemonte,Ligur… - eurozoner : RT @cnsas_official: #Piemonte, #Liguria e #Veneto: numerosi interventi del Soccorso Alpino e Speleologico per via del maltempo. Dal presidi… - laviniamainardi : RT @DPCgov: #Maltempo #3ottobre ore 13 Operativo il sistema di #protezionecivile per dare soccorso e assistenza. Piemonte,Liguria e Valle D… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Liguria Maltempo: Liguria, diversi sfollati, 20mila senza corrente Agenzia ANSA Maltempo: Cirio firma stato emergenza Piemonte insieme a Liguria

Torino, 03 ott 17:39 - (Agenzia Nova) - Il governatore della Regione Piemonte ha firmato lo stato di emergenza dopo la situazione estremamente critica che si è venuta a creare nella notte in molte ...

Toti firma richiesta emergenza

E' stata firmata oggi pomeriggio dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, congiuntamente con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio la richiesta dello stato di emergenza indirizz ...

Torino, 03 ott 17:39 - (Agenzia Nova) - Il governatore della Regione Piemonte ha firmato lo stato di emergenza dopo la situazione estremamente critica che si è venuta a creare nella notte in molte ...E' stata firmata oggi pomeriggio dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, congiuntamente con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio la richiesta dello stato di emergenza indirizz ...