Maltempo: la situazione disastrosa al Nord spaventa tutta l'Italia (Di sabato 3 ottobre 2020) Cosa sta accadendo al Nord? Inondazioni, criticità, sfollati e corrente mancante. Vediamo cosa sta accadendo a causa del Maltempo. Il presupposto era che questo è stato il settembre più freddo degli ultimi 50 anni. La situazione in Piemonte è davvero critica a causa delle piogge da record delle ultime ore. Addirittura risulta disperso un uomo …

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo situazione Maltempo, situazione critica in Piemonte. Fermi i treni per Milano, allagamenti in Canavese. Crollato il ponte romano di Bagnasco La Stampa Maltempo a Viterbo, cade grosso albero a San Martino al Cimino | FOTO

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Per ora la situazione più critica si è registrata a San Martino al Cimino dove la caduta di una grossa pianta ha paralizzato il traffico.

Maltempo: in Piemonte 11 dispersi. Cuneese zona più colpita

PIEMONTE – È drammatico il bilancio del maltempo di queste ore in Piemonte ... mattina in alcune zone del Tanaro e ha parlato di situazione disastrosa. Ha poi sottolineato come desti ...

