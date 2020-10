Maltempo: la Liguria chiederà lo stato di emergenza insieme al Piemonte (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti chiederà lo stato di emergenza, insieme al presidente del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, per i danni causati dal Maltempo: lo ha reso noto il governatore ligure dopo un confronto con il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli. “Una notte difficile – ha spiegato Toti nel punto stampa del pomeriggio – è stata una perturbazione molto importante, le zone più colpite sono state quelle del ponente, e cogliamo l’occasione per esprimere solidarietà ai vicini francesi, colpiti in modo ancora più duro da questa ondata di Maltempo. Com’era ampiamente previsto la città di Genova ha avuto piogge copiose ma nulla di ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente della RegioneGiovanni Toti chiederà lodial presidente del presidente della RegioneAlberto Cirio, per i danni causati dal: lo ha reso noto il governatore ligure dopo un confronto con il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli. “Una notte difficile – ha spiegato Toti nel punto stampa del pomeriggio – è stata una perturbazione molto importante, le zone più colpite sono state quelle del ponente, e cogliamo l’occasione per esprimere solidarietà ai vicini francesi, colpiti in modo ancora più duro da questa ondata di. Com’era ampiamente previsto la città di Genova ha avuto piogge copiose ma nulla di ...

