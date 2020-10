Maltempo Italia, situazione drammatica: ci sono morti e dispersi (Di sabato 3 ottobre 2020) Immagine e video alla fine dell'articolo. Il Maltempo sferza l'Italia del Nord. Dalla Liguria al Veneto, tanti gli interventi dei vigili del fuoco. Si aggrava in Piemonte il bilancio dei dispersi a causa della violenta ondata di Maltempo delle scorse ore. Secondo la Regione, le persone di cui al momento non c'è traccia sono salite a 17, tutte tra la provincia di Cuneo e la francese Val Roja. Le ricerche, in Italia e in Francia, sono tuttora in corso. È stato trovato morto uno dei primi dispersi in Piemonte. «In corso il recupero a #Borgosesia (Vc) da parte dell'equipaggio Drago VF55 del corpo senza vita di uomo non identificato - si legge in un tweet dei vigili del fuoco - rinvenuto nell'alveo del ... Leggi su howtodofor (Di sabato 3 ottobre 2020) Immagine e video alla fine dell'articolo. Ilsferza l'del Nord. Dalla Liguria al Veneto, tanti gli interventi dei vigili del fuoco. Si aggrava in Piemonte il bilancio deia causa della violenta ondata didelle scorse ore. Secondo la Regione, le persone di cui al momento non c'è tracciasalite a 17, tutte tra la provincia di Cuneo e la francese Val Roja. Le ricerche, ine in Francia,tuttora in corso. È stato trovato morto uno dei primiin Piemonte. «In corso il recupero a #Borgosesia (Vc) da parte dell'equipaggio Drago VF55 del corpo senza vita di uomo non identificato - si legge in un tweet dei vigili del fuoco - rinvenuto nell'alveo del ...

SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - emergenzavvf : Proseguono da stamattina gli interventi dei #vigilidelfuoco nel Nord #Italia per il #maltempo: in #Liguria svolti 8… - DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - SVoxitalia : Maltempo, ponte sul Sesia crolla poche ore dopo la riapertura - Italia - - GPGiampi : RT @beabri: La situazione in #Piemonte è orribile: un morto, 16 dispersi, le piene dei fiumi che portano via tutto, anche le bare dei cimit… -