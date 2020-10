Maltempo Italia, si aggrava il bilancio: 2 morti e 11 dispersi. La situazione (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ di due morti e 10 dispersi in Piemonte l’attuale bilancio della nuova ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia del Nord. E’ “in corso il recupero a #Borgosesia (Vercelli) da parte dell’equipaggio Drago VF55 del corpo senza vita di uomo non identificato – si legge in un tweet dei vigili del fuoco – rinvenuto nell’alveo del fiume. Il ritrovamento è avvenuto nell’area dove i #vigilidelfuoco stavano effettuando le ricerche dell’uomo disperso da stanotte”. Un vigile del fuoco volontario è morto ad Arnad, in Valle d’Aosta a causa della caduta di un albero per il forte vento. A riferirlo una nota della Regione che segnala che a causa dell’ondata di Maltempo sono numerosi gli interventi in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ di duee 10in Piemonte l’attualedella nuova ondata diche sta colpendo l’del Nord. E’ “in corso il recupero a #Borgosesia (Vercelli) da parte dell’equipaggio Drago VF55 del corpo senza vita di uomo non identificato – si legge in un tweet dei vigili del fuoco – rinvenuto nell’alveo del fiume. Il ritrovamento è avvenuto nell’area dove i #vigilidelfuoco stavano effettuando le ricerche dell’uomo disperso da stanotte”. Un vigile del fuoco volontario è morto ad Arnad, in Valle d’Aosta a causa della caduta di un albero per il forte vento. A riferirlo una nota della Regione che segnala che a causa dell’ondata disono numerosi gli interventi in ...

emergenzavvf : Proseguono da stamattina gli interventi dei #vigilidelfuoco nel Nord #Italia per il #maltempo: in #Liguria svolti 8… - DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - RaffyB_68 : RT @fanpage: Ponte crolla travolto dalla furia dell'acqua, il maltempo mette in ginocchio il Nord Italia - MariaFiBorrini : @alexandre_sgroi Thank you for that tweet ! @cnsas_official #maltempo Ringrazio #AlexandreSgroi per avermi invia… -