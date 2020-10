Maltempo, in Piemonte “lo stato di allerta rimane massimo”: situazione “catastrofica” a Limone, chiusa la Torino-Aosta per l’esondazione della Dora [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) “In Piemonte abbiamo una situazione particolarmente critica, che ha colpito buona parte della regione. Fortunatamente ha smesso di piovere, ma lo stato di allerta rimane massimo“: lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in riferimento al Maltempo delle ultime ore. “Abbiamo intere frazioni isolate, decine di famiglie sfollate, ponti distrutti dalla furia dell’acqua il fenomeno e’ dovuto all’intensissima pioggia del pomeriggio di ieri e della notte scorsa. In particolare, i danni piu’ gravi li stiamo registrando lungo il Tanaro“. “Abbiamo una situazione molto complicata, il tempo ora sembra aiutarci, ma teniamo alta la ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) “Inabbiamo unaparticolarmente critica, che ha colpito buona parteregione. Fortunatamente ha smesso di piovere, ma lodimassimo“: lo ha affermato il presidenteRegioneAlberto Cirio, in riferimento aldelle ultime ore. “Abbiamo intere frazioni isolate, decine di famiglie sfollate, ponti distrutti dalla furia dell’acqua il fenomeno e’ dovuto all’intensissima pioggia del pomeriggio di ieri enotte scorsa. In particolare, i danni piu’ gravi li stiamo registrando lungo il Tanaro“. “Abbiamo unamolto complicata, il tempo ora sembra aiutarci, ma teniamo alta la ...

