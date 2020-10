Maltempo in Lombardia: nel Bresciano frane e fiumi straripati nelle valli, si teme l’esondazione del Lago di Como (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Maltempo delle ultime ore non ha risparmiato al Lombardia: nel Bresciano si segnalano fiumi esondati, frane isolate nelle valli e capannoni industriali scoperchiati dal vento arrivato picchi di oltre 70 km/h. In Valcamonica preoccupa una frana a Breno, con i sassi che sono finiti su un’auto in transito. Altre frane sono state segnalate a Edolo e Malonno, dove un tratto della ciclabile e’ stato distrutto e tra Sellero e Cedegolo con l’Oglio che in alcuni tratti e’ esondato. A Brescia, in piazza Vittoria sono cadute alcune strutture montate per la fiera del libro Librixia. La forte pioggia ha causato allagamenti a Sale Marasino. frane e allagamenti anche nel Comasco in seguito alle forti piogge che cadono ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Ildelle ultime ore non ha risparmiato al: nelsi segnalanoesondati,isolatee capannoni industriali scoperchiati dal vento arrivato picchi di oltre 70 km/h. In Valcamonica preoccupa una frana a Breno, con i sassi che sono finiti su un’auto in transito. Altresono state segnalate a Edolo e Malonno, dove un tratto della ciclabile e’ stato distrutto e tra Sellero e Cedegolo con l’Oglio che in alcuni tratti e’ esondato. A Brescia, in piazza Vittoria sono cadute alcune strutture montate per la fiera del libro Librixia. La forte pioggia ha causato allagamenti a Sale Marasino.e allagamenti anche nel Comasco in seguito alle forti piogge che cadono ...

Il maltempo continuerà a imperversare sulla Lombardia almeno fino a domenica quando il tempo sarà in parte marcatamente perturbato per la presenza di una profonda area depressionaria in transito su ...

Ora la depressione si sposta leggermente verso Levante e il maltempo colpirà prevalentemente Lombardia, Triveneto ed Emilia. Sotto tiro anche le regioni Tirreniche e il Sud Italia, dove permarrà ...

