Maltempo, il Mose protegge Venezia (Di sabato 3 ottobre 2020) Attivato a Venezia per la prima volta, con successo, il Mose. Il sollevamento delle 78 paratoie nella laguna ha consentito di fronteggiare la marea impedendo l'allagamento di piazza san Marco e delle ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 ottobre 2020) Attivato aper la prima volta, con successo, il. Il sollevamento delle 78 paratoie nella laguna ha consentito di fronteggiare la marea impedendo l'allagamento di piazza san Marco e delle ...

TgLa7 : #Venezia, il Mose e' chiuso, e dentro la Laguna di Venezia la marea non sta crescendo Lo comunica il Centro maree d… - Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - MediasetTgcom24 : Maltempo: allerta rossa in Liguria, Lombardia e Veneto | Acqua alta a Venezia, sabato si alza il Mose #maltempo… - gianfry84778800 : RT @PPBaretta: Una giornata che attendavamo da anni. #Venezia è protetta. Il #Mose funziona. Finalmente è un fatto realee. Ci sono voluti a… - SetAdam7 : Siamo sempre noi a subire. Fate girare questo video.Sputtaniamoli per bene video : -