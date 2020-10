Maltempo, il bilancio delle ultime ore: tre ponti crollati, due morti e due dispersi. Il Po sale di tre metri in 24h, Liguria e Piemonte firmano per lo stato di calamità – Le immagini (Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo gli ultimi aggiornamenti delle forze dell’ordine e dei soccorsi, la tragica giornata di Maltempo di oggi ha registrato due vittime e due dispersi. Il vigile del fuoco volontario di Arnad è morto dopo che una pianta gli sarebbe crollata addosso durante un intervento di soccorso nel paese della bassa Valle d’Aosta. La regione è al momento in allerta idrogeologica arancione, e in tutto il territorio sono state segnalate problematiche legate alle intense piogge. Alcuni testimoni raccontano di aver visto le persone «portate via dell’acqua». Ed è successo proprio così a all’altra delle due vittime registrate oggi. Samuel Pregnolato, 36 anni, è stato trovato sulle rive del Sesia nella frazione di Borgosesia a Vercelli. Di lui ... Leggi su open.online (Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo gli ultimi aggiornamentiforze dell’ordine e dei soccorsi, la tragica giornata didi oggi ha registrato due vittime e due. Il vigile del fuoco volontario di Arnad è morto dopo che una pianta gli sarebbe crollata addosso durante un intervento di soccorso nel paese della bassa Valle d’Aosta. La regione è al momento in allerta idrogeologica arancione, e in tutto il territorio sono state segnalate problematiche legate alle intense piogge. Alcuni testimoni raccontano di aver visto le persone «portate via dell’acqua». Ed è successo proprio così a all’altradue vittime registrate oggi. Samuel Pregnolato, 36 anni, ètrovato sulle rive del Sesia nella frazione di Borgosesia a Vercelli. Di lui ...

