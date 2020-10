Maltempo: fiumi ingrossati in Trentino Alto Adige, la neve imbianca lo Stelvio [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) In Trentino Alto Adige vengono tenuti sotto controllo ormai da ore il Passirio a Merano e il Sarca nella zona del lago di Garda, ovvero i due fiumi controllati dai vigili del fuoco a seguito dell’ondata di Maltempo che da questa notte interessa anche tutto il Trentino Alto Adige. Il fiume Sarca e’ esondato a Dro allagando le vicine campagne della zona di Pietramurata. Nevica ai 2.757 metri del Passo dello Stelvio che per il momento e’ ancora percorribile con attrezzatura invernale. Sotto l’aspetto della viabilita’ in provincia di Bolzano sono in aumento le strade chiuse per alberi caduti o per motivi di sicurezza. La statale 241 del Passo Costalunga e’ chiusa tra Nova Levante e Carezza, la ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Invengono tenuti sotto controllo ormai da ore il Passirio a Merano e il Sarca nella zona del lago di Garda, ovvero i duecontrollati dai vigili del fuoco a seguito dell’ondata diche da questa notte interessa anche tutto il. Il fiume Sarca e’ esondato a Dro allagando le vicine campagne della zona di Pietramurata. Nevica ai 2.757 metri del Passo delloche per il momento e’ ancora percorribile con attrezzatura invernale. Sotto l’aspetto della viabilita’ in provincia di Bolzano sono in aumento le strade chiuse per alberi caduti o per motivi di sicurezza. La statale 241 del Passo Costalunga e’ chiusa tra Nova Levante e Carezza, la ...

