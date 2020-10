Maltempo: esonda il fiume Sesia e invade i binari, bloccati i treni della Torino-Milano, tra Vercelli e Novara (Di sabato 3 ottobre 2020) La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Vercelli e Novara, sulla linea storica della Torino-Milano, dove e’ esondato il fiume Sesia. Sul posto sono presenti per monitorare la situazione i tecnici di Rfi. Regolare invece il servizio Alta Velocita’. Compatibilmente con la viabilita’ delle strade, trenitalia sta attivando un servizio sostitutivo con bus. Sono 800 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per l’emergenza Maltempo al nord. Sei persone in un camper sono state salvate dall’elicottero Drago 55 a Vercelli: il gruppo si era rifugiato sul tetto del mezzo che, parcheggiato in un campo da cross nella zona a est della ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra, sulla linea storica, dove e’to il. Sul posto sono presenti per monitorare la situazione i tecnici di Rfi. Regolare invece il servizio Alta Velocita’. Compatibilmente con la viabilita’ delle strade,talia sta attivando un servizio sostitutivo con bus. Sono 800 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per l’emergenzaal nord. Sei persone in un camper sono state salvate dall’elicottero Drago 55 a: il gruppo si era rifugiato sul tetto del mezzo che, parcheggiato in un campo da cross nella zona a est...

CorriereQ : Maltempo: esonda il Sesia, fermi i treni della Torino-Milano - drubald : RT @BabboleoNews: #Maltempo in #Liguria, martoriati #Ventimiglia e i comuni dell'imperiese. Il #Roja è esondato facendo crollare la #passer… - sulsitodisimone : RT @BabboleoNews: #Maltempo in #Liguria, martoriati #Ventimiglia e i comuni dell'imperiese. Il #Roja è esondato facendo crollare la #passer… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Maltempo in #Liguria, martoriati #Ventimiglia e i comuni dell'imperiese. Il #Roja è esondato facendo crollare la #passer… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Maltempo Liguria, esonda torrente nello Spezzino: case isolate #liguria -