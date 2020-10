Maltempo, danni e disagi anche in Valle d’Aosta, Lombardia e Alto Adige: frane, esondazioni e dissesti, migliaia di persone isolate (Di sabato 3 ottobre 2020) Se il Piemonte e la Liguria sono le regioni nettamente più colpite dal grave Maltempo in atto da ieri (particolarmente drammatica la situazione a Limone Piemonte e a Ventimiglia), anche le altre regioni del Nord stanno subendo danni e disagi per il Maltempo. Dalla Valle d’Aosta all’Alto Adige, è il caos tra allagamenti, frane, smottamenti, evacuazioni. In Valle d’Aosta esondazioni e dissesti dissesti e piccole esondazioni in Valle d’Aosta a causa del Maltempo. I livelli dei corsi d’acqua sono aumentati notevolmente nelle ultime ore, in particolare sulla Dora Baltea dove ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Se il Piemonte e la Liguria sono le regioni nettamente più colpite dal gravein atto da ieri (particolarmente drammatica la situazione a Limone Piemonte e a Ventimiglia),le altre regioni del Nord stanno subendoper il. Dallad’Aosta all’, è il caos tra allagamenti,, smottamenti, evacuazioni. Ind’Aostae piccoleind’Aosta a causa del. I livelli dei corsi d’acqua sono aumentati notevolmente nelle ultime ore, in particolare sulla Dora Baltea dove ...

MediasetTgcom24 : Maltempo, gravi danni a Limone Piemonte: tutto il paese senz'acqua #limonepiemonte - StampaTorino : VIDEO - Il maltempo che sta colpendo in queste ore il Nord Italia ha colpito duramente il Piemonte, ma anche la Li… - doramengoni : Secondo me nei tempi a.C Non ci sarebbero stati i danni per maltempo che ci sono oggi. #maltempo - telecitynews24 : ??MALTEMPO PIEMONTE: ESONDAZIONI E DANNI NELLA NOTTE, DUE LE PERSONE DISPERSE?? Tutti gli aggiornamento.?? #maltempo… - infoitinterno : Maltempo in Piemonte, danni in tutta la regione: due dispersi. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo danni Maltempo, danni in tutta la provincia: oltre 100 interventi per i vigili del fuoco malpensa24.it Maltempo in Liguria, Piana: “la Regione si è già attivata, i liguri non si arrendono”

dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Liguria e, in particolare, nell’imperiese e savonese. «La nostra regione, sia i centri costieri che le vallate dell’entroterra, hanno subìto ...

Maltempo, morto Vigile fuoco. Due dispersi in Piemonte

A riferirlo una nota della Regione che segnala che a causa dell’ondata di maltempo sono numerosi gli interventi in ... allagamenti diffusi e danni d’acqua in genere. Nel cuneese chiuso il tunnel di ...

dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Liguria e, in particolare, nell’imperiese e savonese. «La nostra regione, sia i centri costieri che le vallate dell’entroterra, hanno subìto ...A riferirlo una nota della Regione che segnala che a causa dell’ondata di maltempo sono numerosi gli interventi in ... allagamenti diffusi e danni d’acqua in genere. Nel cuneese chiuso il tunnel di ...