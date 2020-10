Maltempo: Casellati, 'non è emergenza ma pericolo costante, subito messa in sicurezza' (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Sono vicina alle comunità che stanno soffrendo e alle istituzioni dei territori colpiti da questa nuova eccezionale ondata di Maltempo. Basta parlare di emergenza, siamo in uno stato di pericolo costante. La pioggia cesserà ma ancora una volta i problemi resteranno. Gli interventi di prevenzione e messa in sicurezza delle aree a rischio non sono più rinviabili”. Lo afferma il residente del Senato Elisabetta Casellati. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Sono vicina alle comunità che stanno soffrendo e alle istituzioni dei territori colpiti da questa nuova eccezionale ondata di. Basta parlare di, siamo in uno stato di. La pioggia cesserà ma ancora una volta i problemi resteranno. Gli interventi di prevenzione eindelle aree a rischio non sono più rinviabili”. Lo afferma il residente del Senato Elisabetta

Pres_Casellati : Esprimo il mio cordoglio per Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario vittima del maltempo in Val D’Aosta. A… - Pres_Casellati : Esprimo il mio cordoglio per Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario vittima del maltempo in Val D’Aosta. A… - TV7Benevento : **Maltempo: Casellati, 'Visalli eroe della quotidianità'**... -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Casellati Maltempo, Casellati: Vicina a comunità, siamo in stato pericolo costante LaPresse Maltempo: Casellati, 'non è emergenza ma pericolo costante, subito messa in sicurezza'

(Adnkronos) - "Sono vicina alle comunità che stanno soffrendo e alle istituzioni dei territori colpiti da questa nuova eccezionale ondata di maltempo. Basta parlare ... il residente del Senato ...

Type your search query and hit enter:

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Dolore e cordoglio per il sottufficiale della Guardia costiera, Aurelio Visalli, un ‘eroe della quotidianità’ che ha dato la vita per il senso del dovere. Il Paese ricorde ...

(Adnkronos) - "Sono vicina alle comunità che stanno soffrendo e alle istituzioni dei territori colpiti da questa nuova eccezionale ondata di maltempo. Basta parlare ... il residente del Senato ...Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Dolore e cordoglio per il sottufficiale della Guardia costiera, Aurelio Visalli, un ‘eroe della quotidianità’ che ha dato la vita per il senso del dovere. Il Paese ricorde ...