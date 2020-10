Maltempo Alto Adige: riattivate superstrada e ferrovia Bolzano-Merano (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono state riattivate in tarda serata la linea ferroviaria e la superstrada ‘Me-Bo’ che collegano Bolzano con Merano che nel pomeriggio erano state interrotte causa il pericolo di inondazioni del fiume Adige a seguito delle piogge intense cadute nell’arco della giornata. La circolazione dei treni e’ tornata regolare.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono statein tarda serata la linearia e la‘Me-Bo’ che colleganoconche nel pomeriggio erano state interrotte causa il pericolo di inondazioni del fiumea seguito delle piogge intense cadute nell’arco della giornata. La circolazione dei treni e’ tornata regolare.L'articolo Meteo Web.

ciropellegrino : Verso evacuazione di alcune zone popolate a #Sarno (#Salerno) causa smottamenti maltempo. A Sarno e zone limitrofe… - GioMatLTER : RT @Giulio_Firenze: 630 mm a Sambughetto e 580 mm a Limone Piemonte. Si tratta di valori eccezionali. Il valore complessivo regionale nelle… - ottosette56 : RT @Giulio_Firenze: 630 mm a Sambughetto e 580 mm a Limone Piemonte. Si tratta di valori eccezionali. Il valore complessivo regionale nelle… - 112_ITALIA : RT @DPCgov: ????#allertaARANCIONE il #4ottobre in Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige ????#allertaGIALLA in 11 Reg… - 80ila : RT @DPCgov: ????#allertaARANCIONE il #4ottobre in Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige ????#allertaGIALLA in 11 Reg… -