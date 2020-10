Maltempo, alluvione in Liguria: la piena fiume Roja “così ogni 200 anni”, nell’Imperiese 400 mm dall’inizio dell’allerta (Di sabato 3 ottobre 2020) La piena del fiume Roja, che la scorsa notte e’ esondato provocando un’alluvione a Ventimiglia, e’ stata “una piena storica, di portata duecentennale“: lo ha reso noto oggi l’assessore regionale ligure alla protezione civile Giacomo Giampedrone durante il punto stampa sull’emergenza Maltempo che ha colpito con violenza il Ponente della Liguria. Nell’area occidentale dell’Imperiese sono state registrati accumuli di pioggia “fino a circa 400 millimetri a partire da quando e’ iniziato lo stato di allerta e circa 350 millimetri solo nel periodo di allerta rossa, mentre sul genovese neanche 200 millimetri“, ha affermato Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo Arpal. L’estremo Ponente ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Ladel, che la scorsa notte e’ esondato provocando un’a Ventimiglia, e’ stata “unastorica, di portata duecentennale“: lo ha reso noto oggi l’assessore regionale ligure alla protezione civile Giacomo Giampedrone durante il punto stampa sull’emergenzache ha colpito con violenza il Ponente della. Nell’area occidentale dell’Imperiese sono state registrati accumuli di pioggia “fino a circa 400 millimetri a partire da quando e’ iniziato lo stato di allerta e circa 350 millimetri solo nel periodo di allerta rossa, mentre sul genovese neanche 200 millimetri“, ha affermato Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo Arpal. L’estremo Ponente ...

Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - 3BMeteo : ??LIVE, ALLUVIONE in PIEMONTE e LIGURIA frane, esondazioni e paesi sott'acqua, un DISPERSO a Ventimiglia. FOTO E VID… - NadiaMAI4 : RT @artigianimperia: #Danni per il #maltempo, #Confartigianato: “Serve urgentemente un’importante politica di difesa del terr… https://t.co… - VoceAmicaItalia : #maltempo Disastrosa alluvione in #Piemonte: almeno 11 dispersi, ricerche in queste ore -