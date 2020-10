Maltempo, allerta rossa in Liguria, Lombardia e Veneto (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 2 ott. - (Adnkronos) - allerta rossa per il Maltempo in tre regioni: Liguria, Lombardia e Veneto. Le vaste perturbazioni che stanno interessando le regioni settentrionali dell'Italia, si estenderanno oggi con precipitazioni diffuse, anche temporalesche. allerta arancione, invece, in Trentino Alto Adige e su parte di Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Venti meridionali più forti coinvolgeranno anche le regioni meridionali e la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quello diffuso giovedì. Il Centro maree del Comune di Venezia ha confermato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 2 ott. - (Adnkronos) -per ilin tre regioni:. Le vaste perturbazioni che stanno interessando le regioni settentrionali dell'Italia, si estenderanno oggi con precipitazioni diffuse, anche temporalesche.arancione, invece, in Trentino Alto Adige e su parte di Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Venti meridionali più forti coinvolgeranno anche le regioni meridionali e la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quello diffuso giovedì. Il Centro maree del Comune di Venezia ha confermato la ...

