Maltempo, allerta meteo domani: l’elenco delle regioni a rischio (Di sabato 3 ottobre 2020) Con l’arrivo dell’autunno è allerta Maltempo in Italia. Secondo le previsioni meteo sarà un weekend tendenzialmente instabile, con piogge sparse e forti raffiche di vento. Maltempo, allerta meteo domani Intanto, la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo di criticità arancione per 4 regione e uno di criticità gialle per undici regioni italiane. … L'articolo Maltempo, allerta meteo domani: l’elenco delle regioni a rischio Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 ottobre 2020) Con l’arrivo dell’autunno èin Italia. Secondo le previsionisarà un weekend tendenzialmente instabile, con piogge sparse e forti raffiche di vento.Intanto, la Protezione Civile ha diramato un avviso didi criticità arancione per 4 regione e uno di criticità gialle per undiciitaliane. … L'articolo: l’elencoTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

