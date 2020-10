Maltempo, allerta al Nord: un uomo disperso nel Cuneese. Frane ed esondazioni (Di sabato 3 ottobre 2020) Una persona dispersa, Frane, esondazioni, piogge violente, vento forte e comuni isolati. Il Nord Italia è flagellato dal Maltempo (LE PREVISIONI). Tra le zone più colpite ci sono Piemonte, Liguria, Veneto e Valle d’Aosta. Venezia alza le dighe del Mose per fronteggiare l'acqua alta. La Protezione civile ha emesso allerta rossa per Liguria, Lombardia e Veneto. Un allevatore disperso nel Cuneese Una delle situazioni più critiche è in provincia di Cuneo. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che un allevatore risulta disperso tra la Val Roya e il Cuneese. Poco prima, i vigili del fuoco hanno salvato 5 persone che erano rimaste intrappolate a causa dell’acqua nel Tunnel del Tenda, tra Italia e ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 ottobre 2020) Una persona dispersa,, piogge violente, vento forte e comuni isolati. IlItalia è flagellato dal(LE PREVISIONI). Tra le zone più colpite ci sono Piemonte, Liguria, Veneto e Valle d’Aosta. Venezia alza le dighe del Mose per fronteggiare l'acqua alta. La Protezione civile ha emessorossa per Liguria, Lombardia e Veneto. Un allevatorenelUna delle situazioni più critiche è in provincia di Cuneo. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che un allevatore risultatra la Val Roya e il. Poco prima, i vigili del fuoco hanno salvato 5 persone che erano rimaste intrappolate a causa dell’acqua nel Tunnel del Tenda, tra Italia e ...

