Maltempo, a Venezia si corre ai ripari: per la prima volta si alza il Mose contro l’acqua alta (Di sabato 3 ottobre 2020) Con l’applicazione dell’Ordinanza della Capitaneria di porto, che avvia l’interdizione alla navigazione e all’ingresso delle barche, ha preso il via per Venezia ‘l’operazione Mose’. Lo conferma all’ANSA il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. “Ci siamo – dice – io andro’ li’ (alla bocca di porto) verso le 9 per seguire da vicino quanto accade”. “Pur trattandosi di un test funzionale, il piu’ prezioso per l’acquisizione dei dati che servono per la messa a punto del sistema – aggiunge Zincone – e’ chiaro che questo evento rappresenta un giorno importante per la citta’, che comunque si ritrovera’ libera dalle acque alte grazie al Mose per la prima ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Con l’applicazione dell’Ordinanza della Capitaneria di porto, che avvia l’interdizione alla navigazione e all’ingresso delle barche, ha preso il via per‘l’operazione’. Lo conferma all’ANSA il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. “Ci siamo – dice – io andro’ li’ (alla bocca di porto) verso le 9 per seguire da vicino quanto accade”. “Pur trattandosi di un test funzionale, il piu’ prezioso per l’acquisizione dei dati che servono per la messa a punto del sistema – aggiunge Zincone – e’ chiaro che questo evento rappresenta un giorno importante per la citta’, che comunque si ritrovera’ libera dalle acque alte grazie alper la...

Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - MediasetTgcom24 : Maltempo: allerta rossa in Liguria, Lombardia e Veneto | Acqua alta a Venezia, sabato si alza il Mose #maltempo… - RaiNews : Resta critica la situazione in Piemonte a causa delle piogge record delle ultime ore - chiara_valerio : RT @booksmarcopolo: noi siamo all'asciutto ma abbiamo tutto, stivali, gambali che ci trasformano automaticamente in sexy beast e c'è il sol… - Giovanni1962RM : RT @Frances87375201: Iniziata da qualche minuto la procedura per il sollevamento del #Mose Speriamo bene ?? #acquaalta a #Venezia #maltem… -