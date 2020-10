Maltempo, a Venezia la prima volta del Mose (Di sabato 3 ottobre 2020) Venezia, 3 ott. (Adnkronos) - La prima volta del Mose. Oggi il sistema di 78 paratoie alle tre bocche di porto della laguna di Venezia viene attivato in condizioni di alta marea (prevista a 135 cm a mezzogiorno), dopo vari test dei mesi scorsi. Così per la prima volta il Mose e eviterà l'allargamento di gran parte del centro storico della città come avvenuto in passato. Le 78 paratoie sono ormai tutte fuori dall'acqua. Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020), 3 ott. (Adnkronos) - Ladel. Oggi il sistema di 78 paratoie alle tre bocche di porto della laguna diviene attivato in condizioni di alta marea (prevista a 135 cm a mezzogiorno), dopo vari test dei mesi scorsi. Così per laile eviterà l'allargamento di gran parte del centro storico della città come avvenuto in passato. Le 78 paratoie sono ormai tutte fuori dall'acqua.

