Maltempo | 10 evacuati per l’esondazione del torrente Varrone nel lecchese

A Dervio, nel lecchese, il torrente Varrone e' fuoriuscito e dieci persone sono state evacuate, bloccato il traffico ferroviario. Gia' nel tardo pomeriggio di ieri, una grossa pianta era caduta sulla ciclabile a Rivabella di Lecco, all'altezza del camping. Nel corso della notte, piante sono state sradicate dal vento a Brivio, Cremella, Monticello, Molteno. A Lecco danni al tetto dell'ex scuola elementare di Laorca. In mattinata le forti piogge hanno causato problemi alla viabilita'. Chiuso lo svincolo di Suello (Lecco) per l'ingresso sulla Superstrada 36 direzione Lecco. Sotto osservazione i torrenti: oltre al Varrone a Dervio, anche il Pioverna e il Caldone a Lecco.

Il Tanaro è esondato in diversi punti da Ponte Nava a Ceva. Evacuate famiglie a Limone, Vernante, Priola e Garessio, dove una borgata è rimasta isolata. Sempre nel Cuneese, tra Mombasiglio e Lisio, la ...

Maltempo, disagi a nord e a sud

Colpita duramente la Svizzera centrale, con torrenti straripati e l’A2 chiusa tra Beckenried e Erstfeld – In Ticino alberi caduti e strade chiuse ...

