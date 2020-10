M5s, Fico: “Sono un uomo di sinistra, dopo l’accordo con il Pd abbiamo fermato l’emorragia di voti” (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – “Io senza dubbio sono un uomo di sinistra. Il punto pero’ da dire e’ che nel 2005 quando abbiamo iniziato con i movimenti dei cittadini e i meet up sentivo che la sinistra, anche come partiti, aveva tradito le mie idee e per questo abbiamo cercato di creare qualcosa di nuovo. Dove non ci fossero divisioni ideologiche ma si affrontassero i problemi”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico a Sky Tg24. Leggi su dire (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – “Io senza dubbio sono un uomo di sinistra. Il punto pero’ da dire e’ che nel 2005 quando abbiamo iniziato con i movimenti dei cittadini e i meet up sentivo che la sinistra, anche come partiti, aveva tradito le mie idee e per questo abbiamo cercato di creare qualcosa di nuovo. Dove non ci fossero divisioni ideologiche ma si affrontassero i problemi”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico a Sky Tg24.

