L’uscita di “No Time To Die”, il nuovo film di James Bond, è stata rinviata al 2021 (Di sabato 3 ottobre 2020) L’uscita di No Time To Die, il nuovo film di James Bond, è stata rinviata al 2021 a causa della pandemia da coronavirus. L’annuncio è stato incluso in un comunicato dei produttori del film, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, Leggi su ilpost (Di sabato 3 ottobre 2020) L’uscita di NoTo Die, ildi, èala causa della pandemia da coronavirus. L’annuncio è stato incluso in un comunicato dei produttori del, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli,

Piu_Europa : Referendum anti-Ue proposto da destra sovranista in #Svizzera è stato bocciato: gli svizzeri hanno detto NO a uscit… - Marilenapas : RT @ilpost: L’uscita di “No Time To Die”, il nuovo film di James Bond, è stata rinviata al 2021 - anna_annie12 : RT @anna_annie12: L'uscita di 'No Time To Die', il nuovo film di James Bond, è stata rinviata al 2021 - Il Post - anna_annie12 : L'uscita di 'No Time To Die', il nuovo film di James Bond, è stata rinviata al 2021 - Il Post - ilpost : L’uscita di “No Time To Die”, il nuovo film di James Bond, è stata rinviata al 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : L’uscita “No Artprice by Artmarket.com: il ruolo dei periti indipendenti nel Mercato dell'Arte Fortune Italia