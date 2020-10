Lukaku e l’addio al Manchester United | “Per loro ero pigro e lento ma sono sempre stato lo stesso Romelu”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 3 ottobre 2020) Lunga intervista rilasciata al Times da parte di Romelu, attaccante del Belgio e dell'Inter. Il centravanti, assoluto fuoriclasse e perno dei nerazzurri, è tornato a parlare del suo passato ale dell'addio non certo in buoni rapporti. Il motivo? Le troppe critiche ricevute e ritenute immotivate.: "Io? Allora me ne vado..."caption id="attachment 828434" align="alignnone" width="682"(getty images)/caption"Un anno fa, quando ero in Inghilterra, dicevano che eroe che non correvo", ha esorditonella sua intervista. "Ogni volta dicevano che non facevo questo o quello. Qui all'Inter e in Italia mi definiscono quello che si impegna di più, se mi vedi giocareovunque. ...