L’oroscopo del giorno | le previsioni di Paolo Fox per il 4 ottobre

Previsioni dell'astrologo Fox per la giornata del 4. Ariete. Sei in prima linea e spari direttamente dal fianco. Purtroppo non si può dire lo stesso per altri. Fai attenzione ai commenti vaganti e ai rimbalzi. Toro. Un parente più anziano è una fonte di conoscenza. Approfitta di questa preziosa risorsa per ottenere informazioni su cosa fare. Gemelli. Le tensioni in casa ti fanno sentire agli arresti domiciliari. Ma se investi l'energia per occuparti delle cose, avrai del tempo libero per un buon comportamento. Cancro. Potresti ritirarti nel tuo guscio, ma questo non aiuterà perché quel bullo ti aspetterà fuori. Fa' vedere chi sei e lui / lei si tirerà indietro. Leone. Se valuti i progressi recenti, vedrai che hai ottenuto ...