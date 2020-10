LIVE – Trento-Reggio Emilia 61-63 Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 3 ottobre 2020) Dolomiti Energia Trento e Unahotels Reggio Emilia si affrontano nella seconda giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Sconfitta per entrambe le compagini al debutto, Trento proprio nell’anticipo della prima ha ceduto a Treviso mentre i reggiani sono stati battuti dall’Olimpia Milano. L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 di sabato 3 ottobre, su Sportface sarà possibile seguire il match in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Reggio Emilia 61-63 31′ – Il canestro di Johnson apre l’ultimo quarto: 61-65. FINE TERZO QUARTO 30′ – KYZLINK SCIPPA SANDERS E VA A SEGNO SULLA SIRENA! ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Dolomiti Energiae Unahotelssi affrontano nella seconda giornata del campionato diA1. Sconfitta per entrambe le compagini al debutto,proprio nell’anticipo della prima ha ceduto a Treviso mentre i reggiani sono stati battuti dall’Olimpia Milano. L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 di sabato 3 ottobre, su Sportface sarà possibile seguire il match in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA61-63 31′ – Il canestro di Johnson apre l’ultimo quarto: 61-65. FINE TERZO QUARTO 30′ – KYZLINK SCIPPA SANDERS E VA A SEGNO SULLA SIRENA! ...

1Q - Elegar+ Diouf 4/4 ai liberi in avvio per Reggio in 2'. Elegar in alley-oop, e con 6'59" Williams per i primi due di Trento. Tripla di Bostic, ma Forray stoppa la fuga e Williams in lunetta ...

Due squadre che hanno debuttato in campionato 2020-21 con una sconfitta, si incrociano sabato sera alla BLM Group Arena. Dolomiti Energia Trentino e Unahotels Reggio Emilia si presentano quasi ...

1Q - Elegar+ Diouf 4/4 ai liberi in avvio per Reggio in 2'. Elegar in alley-oop, e con 6'59" Williams per i primi due di Trento. Tripla di Bostic, ma Forray stoppa la fuga e Williams in lunetta ...