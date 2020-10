LIVE – Livorno-Lecco 0-1, Serie C 2020/2021: girone A (DIRETTA) (Di sabato 3 ottobre 2020) La DIRETTA LIVE di Livorno-Lecco, match valido per la seconda giornata del girone A di Serie C 2020/2021. Allo stadio Armando Picchi i toscani, che hanno pareggiato all’esordio, ospitano i lombardi che hanno vinto il primo incontro del loro campionato e vogliono dunque ripetersi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio in programma alle ore 17.30 di sabato 3 ottobre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Livorno-Lecco 0-1 (43′ Mengni) 45′ – Termina il primo tempo! Lecco in vantaggio 1-0 a Livorno, decide fino a qui il gol di Mengni al ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Ladi, match valido per la seconda giornata delA di. Allo stadio Armando Picchi i toscani, che hanno pareggiato all’esordio, ospitano i lombardi che hanno vinto il primo incontro del loro campionato e vogliono dunque ripetersi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio in programma alle ore 17.30 di sabato 3 ottobre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-1 (43′ Mengni) 45′ – Termina il primo tempo!in vantaggio 1-0 a, decide fino a qui il gol di Mengni al ...

zazoomblog : LIVE – Livorno-Lecco 0-0 Serie C 2020-2021: girone A (DIRETTA) - #Livorno-Lecco #Serie #2020-2021: - MassimoLandi7 : #Livorno #sport #calcio Stasera ore 20.30 in Diretta Live Centro Campo con il nostro direttore Alessandro Guerrieri… - maxmarghe : Segui LIVE Radio Bruno Sport Livorno Clicca e ascolta! - PulitiElena : RT @fanpage: Scuola, studente positivo al coronavirus: 11 docenti e 20 compagni in quarantena a Livorno - Yogaolic : RT @fanpage: Scuola, studente positivo al coronavirus: 11 docenti e 20 compagni in quarantena a Livorno -