LIVE – Giro d’Italia 2020, prima tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di sabato 3 ottobre 2020) La DIRETTA scritta della prima tappa del Giro d’Italia 2020, che scatta quest’oggi con la cronometro individuale di 15,1 km da Monreale a Palermo. La Sicilia assegna la prima maglia rosa dell’edizione numero 103, con il neo-campione mondiale Filippo Ganna che cerca il colpaccio. Grande interesse però anche verso i big che puntano alla vittoria finale: subito confronto diretto tra Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Jakob Fuglsang e tutti gli altri contendenti per la classifica generale. Sportface.it vi racconterà la cronometro d’apertura fin dalla prima partenza, per non farvi perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 13:15 GLI ORARI DI PARTENZA DEI BIG IL PERCORSO E ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Lascritta delladeld’Italia, che scatta quest’oggi con la cronometro individuale di 15,1 km da Monreale a Palermo. La Sicilia assegna lamaglia rosa dell’edizione numero 103, con il neo-campione mondiale Filippo Ganna che cerca il colpaccio. Grande interesse però anche verso i big che puntano alla vittoria finale: subito confronto diretto tra Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Jakob Fuglsang egli altri contendenti per la classifica generale. Sportface.it vi racconterà la cronometro d’apertura fin dallapartenza, per non farvi perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 13:15 GLI ORARI DI PARTENZA DEI BIG IL PERCORSO E ...

