LIVE – Empoli-Monza, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di sabato 3 ottobre 2020) La DIRETTA LIVE di Empoli-Monza, match valido per la seconda giornata di Serie B 2020/2021. Calcio d’inizio fissato per le ore 16:15 di sabato 3 ottobre. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria all’esordio contro il Frosinone, gli ospiti, invece, non sono andati oltre il pari per 0-0 contro la Spal. C’è grande attesa per questa partita tra due formazioni che hanno come obiettivo principale la promozione in Serie A. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Empoli-Monza (ore 16:15) Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Ladi, match valido per la seconda giornata di. Calcio d’inizio fissato per le ore 16:15 di sabato 3 ottobre. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria all’esordio contro il Frosinone, gli ospiti, invece, non sono andati oltre il pari per 0-0 contro la Spal. C’è grande attesa per questa partita tra due formazioni che hanno come obiettivo principale la promozione inA. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA(ore 16:15)

JuventusFCYouth : Oggi scende in campo l'#Under19 ?? ?? Empoli ??? Centro Sportivo Monteboro ?? 15:00 #?? #EmpoliJuve ?? LIVE su… - JuventusFCYouth : Mezz'ora al fischio d'inizio: la nostra formazione ?? Garofani, Leo, Ntenda, Omic, De Winter, Riccio, Pisapia, Mir… - AgoiOAmRHD7Qk1L : Live Stream ITALIAN SERIE B Chievo vs Salernitana - SATTT2215 : Empoli vs Monza >>> - sportli26181512 : Torna in campo la Serie A, in attesa del monday night di San Siro tra Milan e Juve: Dopo la sosta riparte il campio… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Empoli LIVE - Empoli-Monza, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) Sportface.it LIVE – Empoli-Monza, Serie B 2020/2021 (DIRETTA)

La diretta live di Empoli-Monza, match valido per la seconda giornata di Serie B 2020/2021. Calcio d’inizio fissato per le ore 16:15 di sabato 3 ottobre. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria ...

Serie B, l’Empoli sfida il Monza: dove vedere la gara in Tv e streaming

Vuoi sapere dove vedere Empoli Monza streaming? Entrambe le squadre non nascondono di voler puntare alla promozione in Serie A ...

La diretta live di Empoli-Monza, match valido per la seconda giornata di Serie B 2020/2021. Calcio d’inizio fissato per le ore 16:15 di sabato 3 ottobre. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria ...Vuoi sapere dove vedere Empoli Monza streaming? Entrambe le squadre non nascondono di voler puntare alla promozione in Serie A ...